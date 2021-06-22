В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 111 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 568 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 329 710 человек вылечились, 4 963 скончались, число активных больных – 895.

За последние сутки проведено 9247, за прошедшее время – 3 690224 теста на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 42843 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 22284, вторую дозу получили 20559 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 3032516, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1971930, вторую дозу получили 1060586 человек.