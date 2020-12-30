В Азербайджане выявлено еще 1 052 случая заражения коронавирусом, 34 скончались

В Азербайджане выявлено еще 1 052 случая заражения коронавирусом, 4067 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. 34 пациента с коронавирусом скончались. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 217 636 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 180 295 человек вылечились, 2 609 скончались, число активных больных – 34 732.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 10904 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 2185247 тестов.