В Азербайджане выявлено 77 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане отмечено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 15 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2 204 инфицированных, из них 1 551 человек вылечился, 28 умерли, 625 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 33 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период было проведено 175 910 тестов на выявление новых случаев заражения.