В Азербайджане выявлено 77 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане отмечено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 15 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2 204 инфицированных, из них 1 551 человек вылечился, 28 умерли, 625 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 33 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период было проведено 175 910 тестов на выявление новых случаев заражения.

| 2020-05-07T17:07:25+00:00 7 мая 2020, 17:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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