В Азербайджане выявлено 1 410 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 1 410 новых случаев заражения коронавирусом, 779 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 13 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 63 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 48 049 человек выздоровели, 824 скончались, лечение 14 875 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 429 508 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 12 140.