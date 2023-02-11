На участке автомобильной дороги Баку-Губа, проходящем через Сиязанский район, произошло тяжелое ДТП, в котором погибли три человека, еще двое получили травмы.

Как сообщает северное бюро Report, водитель легкового автомобиля «Ауди» с госрегистрационными номерами 99-DN-744 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем «Мерседес» с госрегистрационными номерами 99-ВВ-340, который стоял на обочине.

В ДТП погибли Нихад Бабек оглу Аббасов, 2006 года рождения, Раван Малик оглу Аббасов, 2006 года рождения, и Агшин Вугар оглу Мамедов, 2007 года рождения.

Пострадавшие в аварии еще два человека госпитализированы.

Тела погибших для обследования были переданы в Шабранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, проводятся необходимые следственные мероприятия.