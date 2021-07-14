Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 июля подписал указ о создании Фонда развития образования при Министерстве образования республики.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение месяца учредить при ведомстве Фонд развития образования со статусом юридического лица публичного права и проинформировать об этом Президента.

Средства фонда формируются за счет отчислений из внебюджетных средств и доходов от оказания платных услуг образовательных учреждений (за исключением профучилищ), подведомственных Минобразования, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций, дохода от деятельности фонда и других не запрещенных законом источников.