Китай использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) в области женского образования и предлагает международному сообществу активизировать усилия в этом направлении. С таким заявлением выступила жена председателя КНР Си Цзиньпина, специальный посланник ЮНЕСКО по вопросам содействия образованию девочек и женщин Пэн Лиюань.

«В последние годы Китай использует технологии ИИ для обеспечения высокого качества образования, что способствует гендерному равенству и всестороннему развитию женщин. <…> Я призываю международное сообщество объединить усилия для укрепления профессионального образования и подготовки женщин, активно развивать цифровое и интеллектуальное образование, ориентированное на женщин, чтобы они стали пользователями и бенефициарами соответствующих технологий», — приводятся на сайте МИД КНР слова Пэн Лиюань, которая 9 октября выступила с видеообращением к участникам состоявшейся в Париже церемонии вручения премии ЮНЕСКО за образование девочек и женщин 2026 года.

Как уточнила жена Си Цзиньпина, Китай неизменно уделяет большое внимание женскому образованию, активно развивая практическое сотрудничество с ЮНЕСКО и заинтересованными сторонами, что приносит пользу широким слоям мировой общественности. По ее словам, КНР делится со странами глобального Юга полезным опытом, «который можно взять на вооружение».

Она отметила, что уровень образования девочек и женщин — «важный показатель прогресса человеческой цивилизации», а также подчеркнула, что в последние годы благодаря активной поддержке ЮНЕСКО и совместным усилиям международного сообщества в указанной области «достигнуты обнадеживающие успехи».