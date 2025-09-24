В Азербайджане создан Клуб Экспертов по Туризму. В новую структуру вошли ведущие специалисты страны в сфере туризма, сообщает «#.

По инициативе известных экспертов в сфере туризма Азербайджана с целью укрепления туристической экосистемы страны был основан Азербайджанский Клуб Экспертов по Туризму (ATEC). Клуб будет действовать при Ассоциации Отелей и Ресторанов (DAİR).

Основная цель новой организации – объединить на единой платформе всех специалистов туристической отрасли страны, включая отели, туристические агентства, гидов, рестораны, транспортные службы и сферу туристического образования. Задачи клуба – обеспечить профессиональный обмен опытом между участниками, усилить совместные инициативы для развития туризма и повысить координацию в отрасли.

Инициатором создания клуба является директор Avola Travel Ибрагим Гафаров. Основные требования для вступления – наличие минимум 10-летнего опыта в сфере туризма и профессиональных достижений.

В состав первых членов Азербайджанского Клуба Туристических Экспертов вошли ведущие специалисты отрасли, руководители отелей и туристических компаний.