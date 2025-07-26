Азербайджан в июне 2025 года посетили 10,073 тыс. туриста из стран Западной Европы, что на 19% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Согласно данным Государственного агентства по туризму, больше всего туристов прибыло из Великобритании — 2,459 тыс. человек (+20%).

В топ-5 стран по числу туристов также вошли: Германия — 2,364 тыс. человека (+39%), Италия — 1,132 тыс. (+13%), Испания — 606 (-49%), Франция — 570 (1%) и Нидерланды — 529 человек (+25%).

В целом в июне Азербайджан посетили 237,509 тыс. туристов, что на 11% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего туристов прибыло из России (73 415 человек, снижение на 11%), Турции (40 326 человек, рост на 5%) и Ирана (15 297 человек, снижение на 11%).