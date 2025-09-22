В период проведения Гран-при Азербайджана в Баку в 2024 году количество международных туристов увеличилось на 87%, расходы — на 77%, а количество транзакций — на 85%. Такие данные приводит Mastercard Insights, сообщает Vesti.az.

Рост оказался заметен не только в столице. В регионах страны количество транзакций выросло почти в три раза. Туристы активно тратили средства на проживание и питание: бронирования отелей увеличились более чем в два раза, а расходы на рестораны выросли на 141%.

Согласно исследованию, Азербайджан показал самый высокий годовой рост въездного туризма среди всех стран, принимающих крупные спортивные события. Особенно активными оказались туристы из Турции, Великобритании, Грузии, Казахстана и Германии: расходы турецких гостей на проживание выросли на 238%, а британцев на рестораны — на 346%.

Региональный менеджер Mastercard в Азербайджане Эмиль Зейналов отметил, что «Гран-при Азербайджана — это не просто гонка, это двигатель экономики», подчеркнув, что событие стимулирует рост цифровых платежей и расширяет туристическую карту страны.

Mastercard прогнозирует, что в 2025 году рост числа международных прибытий в Азербайджан во время Гран-при может достигнуть 90%, что укрепит позиции страны на мировой арене.