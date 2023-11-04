В Н-ской воинской части Военно-морских сил состоялся очередной выпуск Курса подводного штурмового спецназа. Как сообщили # в Минобороны, на церемонии сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. В сопровождении военного оркестра прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров поздравил курсантов и пожелал им успехов в дальнейшей службе. Он поблагодарил турецких офицеров и весь личный состав за высокий уровень организации и проведения курсов, в которых также были задействованы профессиональные инструкторы из братской страны.

Затем курсантам были вручены сертификаты, группа отличившихся на курсе военнослужащих и инструкторов была награждена почетными грамотами, нагрудными знаками и ценными подарками.

После завершения официальной части церемонии выпуска были продемонстрированы тактические занятия морского спецназа, а также показательные выступления водолазов подразделений подводного нападения и подводной обороны.