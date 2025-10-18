Завершение работ по строительству подводных волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном запланировано на конец 2026 года.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью агентству Kazinform.

По словам президента, этот проект, контракт на строительство которого был подписан в марте 2025 года в Баку, является одним из ключевых инфраструктурных проектов, который «позволит усилить цифровую интеграцию».

«Транспортно-логистическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном является стратегически важным направлением, открывающим новые возможности для экономического роста и интеграции региональных рынков. Продолжающееся развитие инфраструктуры и расширение тарифных и логистических преимуществ создают благоприятные условия для увеличения объемов перевозок и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Сегодня эта сфера взаимодействия демонстрирует значительный прогресс. Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Казахстаном в 2024 году достиг более 3,5 млн тонн, что на 20% превышает показатели предыдущего периода. Средний коридор играет ключевую роль в обеспечении устойчивого и эффективного сообщения между странами.

В 2022 году в городе Актау была подписана «Дорожная карта на 2022-2027 годы» по развитию и эксплуатации Среднего коридора, проходящего по территории Турции, Азербайджана и Казахстана. Документ предусматривает синхронное развитие транспортно-логистической инфраструктуры трех стран, оптимизацию операций, привлечение дополнительного грузопотока, внедрение единой тарифной политики, развитие сети логистических центров и решение других ключевых вопросов», — сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сотрудничество между странами в нефтегазовой сфере является весьма продуктивным.

«В нефтегазовом секторе между SOCAR и «Национальной компанией «КазМунайГаз» подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти объемом 1,5 млн тонн в год по маршруту Актау — Джейхан. В 2024 году было подписано соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита и снижении тарифов. Для повышения эффективности перевозок через порты Актау и Алят реализуются меры по модернизации инфраструктуры, обновлению подвижного состава и т. д., что позволит укрепить позиции Среднего коридора как ключевого транзитного пути между Европой и Азией. В промышленной кооперации важным направлением является также партнерство в судостроительной отрасли», — добавил он.

Президент также подчеркнул, что развитие «зеленой» энергетики занимает важную роль в двусторонней повестке дня:

«В 2024 году Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали ряд стратегических соглашений и меморандумов, направленных на объединение энергетических систем и продвижение возобновляемых источников энергии. Эти инициативы отражают общую приверженность государств устойчивому развитию и переходу к экологически чистым технологиям».