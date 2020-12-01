В Азербайджане ситуация с коронавирусом осложняется

В Азербайджане в настоящее время продолжается тенденция роста числа случаев инфицирования коронавирусом. Эффективность принимаемых мер во многом зависит от того, как население соблюдает правила.

Об этом oxu.az заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения Теяр Эйвазов.

По его словам, несвоевременное обращение к врачу и несоблюдение самоизоляции во время болезни значительно ухудшают ситуацию.

«Самолечение, с одной стороны, приводит к осложнениям у пациентов, а с другой — к дальнейшему распространению инфекции. Сезонное увеличение количества острых респираторных вирусных инфекций еще больше осложняет этот вопрос. Потому что первичные клинические признаки этих инфекций схожи с симптомами коронавируса. Их трудно отличить друг от друга, это должен делать только врач-специалист.

Иными словами, если человек не обращает внимания на легкие симптомы в начале болезни и думает, что это обычная простуда, то он может стать переносчиком инфекции, так как не соблюдает самоизоляцию.

Поэтому человек, у которого есть незначительное повышение температуры, усталость, слабость, катаральные явления (признаки воспаления — ред.) и так далее, в обязательном порядке должен обратиться в поликлинику. Лучше, если с первого дня (заболевания) он будет находиться под наблюдением врача. Кроме того, он должен самоизолироваться дома, использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей и настаивать на том, чтобы и близкие тоже следовали этим правилам», — сказал медик.

Он призвал всех беречь себя, тщательно соблюдать правила карантина, а также избегать ненужных контактов.