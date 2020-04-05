В Азербайджане сегодня было зарегистрировано около 500 тысяч разрешений

5 апреля на запросы граждан через «Систему получения разрешений и мониторинга во время применения особого карантинного режима» начали предоставляться разрешения.

Об этом сообщили Trend в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

В связи с получением разрешений для сотрудников, были зарегистрированы 494 307 разрешений посредством портала icaze.e-gov.az, в том числе 32 112 — для государственных и частных организаций, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.