В Азербайджане сегодня было зарегистрировано около 500 тысяч разрешений

5 апреля на запросы граждан через «Систему получения разрешений и мониторинга во время применения особого карантинного режима» начали предоставляться разрешения.

Об этом сообщили Trend в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

В связи с получением разрешений для сотрудников, были зарегистрированы 494 307 разрешений посредством портала icaze.e-gov.az, в том числе 32 112 — для государственных и частных организаций, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

| 2020-04-05T20:12:16+00:00 5 апреля 2020, 20:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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