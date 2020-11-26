В Азербайджане с каждым днем продолжает расти число больных коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 3705 случаев заражения коронавирусом, 1609 человек вылечились, 32 скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 106 101 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 68 572 человека вылечились, 1 256 скончались, число активных больных – 36 273. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 19178 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 1665832 теста.