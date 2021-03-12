В Азербайджане продолжает расти суточное число инфицированных коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 576 случаев заражения коронавирусом, 217 человек вылечились, 6 скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 238 959 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 230 461 человек вылечился, 3 268 скончались, число активных больных – 5 230.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 690 711 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 8595 тестов.