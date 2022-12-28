В Азербайджане в одной из компаний приступили к производству 11 лекарственных препаратов, сообщили в Тарифном совете.

Компания уже выпустила 11 лекарственных препаратов (Fungipar, Diasmet, Rosapar и др.) для лечения грибка, сахарного диабета, заболеваний сосудистой системы и др. заболеваний, которые поступили в продажу.

Другой производитель начал производство лекарственного препарата Diabeton MR для лечения диабета.

«Организация производства лекарственных средств — сложный технологический процесс, требующий длительного времени и финансовых средств. Регулярно ведутся переговоры по продвижению отечественного производства лекарств и привлечению инвесторов», — подчеркнули в Тарифном совете.