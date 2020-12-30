В Азербайджане приостанавливается процесс перевода учеников из школы в школу

С 18:00 восьмого января 2021 года процесс электронного перевода учеников из одной школы в другую будет приостановлен.

Как сообщили в министерстве образования Азербайджана, приостановление запросов связано с укомплектованием классов на второе полугодие.

Процесс рассмотрения имеющихся анкет на портале продлится до 18:00 13 января 2021 года. Родители (законные опекуны) до указанной даты должны забрать личные документы детей из предыдущей школы и передать их в школу, выбранную для перевода.

Общественность будет дополнительно проинформирована о дате возобновления деятельности портала.

 

 

| 2020-12-30T19:07:57+04:00 30 декабря 2020, 19:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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