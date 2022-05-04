Уровень воды в реке Кура повысился в последние дни.

Об этом сказал директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Асиф Вердиев.

По его словам, уровень воды в реках на территории Азербайджана, в том числе в Куре, повысился из-за прошедших в конце апреля — начале мая дождей.

«За последние четыре дня уровень воды в Куре на территории Азербайджана повысился на 26 сантиметров. Кроме того, значительно повысился уровень воды в реках Гейчай, Гирдиманчай и Турьянчай, впадающих в Куру.

Уровень воды в нижнем течении реки Кура значительно повысился и превысил 20 сантиметров в Евлахе, 56 сантиметров — в Зардабе, 25 сантиметров — в Сурре, восемь сантиметров — в Ширване и 30 сантиметров — в Сальяне. Кроме того, увеличение водности в верхнем течении Куры приведет к тому, что в ближайшие дни повысится уровень воды в ее нижнем течении. Ожидаемые осадки также приведут к дальнейшему повышению уровня воды в Куре», — сказал Вердиев.