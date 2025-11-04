Продолжающийся в Соединенных Штатах шатдаун может привести к полному закрытию воздушного пространства страны из-за угрозы безопасности полетов. Об этом министр транспорта США Шон Даффи заявил в интервью телеканалу CNBC.

Он подчеркнул, что шатдаун несет в себе элемент риска и власти Соединенных Штатов готовы в случае необходимости запретить полеты. По словам Даффи, если возникнет угроза безопасности, то все воздушное пространство будет закрыто. «Мы не позволим людям путешествовать… Мы еще пока не в этой точке, происходят только существенные задержки», — сказал министр.