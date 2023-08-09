Французские власти категорически отвергают обвинения мятежников, захвативших власть в Нигере, в нарушении воздушного пространства африканского государства и «освобождении террористов». Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники во французском правительстве.
Как отмечает AFP, совершенный утром в среду рейс, который, по утверждениям мятежников, «нарушил воздушное пространство Нигера, был согласован и координировался армией Нигера». Париж также заявил, что «ни одного террориста не было освобождено французскими силами», информирует агентство.