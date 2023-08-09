Как отмечает AFP, совершенный утром в среду рейс, который, по утверждениям мятежников, «нарушил воздушное пространство Нигера, был согласован и координировался армией Нигера». Париж также заявил, что «ни одного террориста не было освобождено французскими силами», информирует агентство.