Продлен запрет на полеты в воздушном пространстве Латвии вблизи восточной границы с Беларусью и Россией в ночное время, сообщило латвийске Минобороны.

«Продлеваются ограничения в зоне воздушного пространства Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией: со среды, 8 октября, до принятия дальнейших решений ее закрытие продлится в темное время суток с 20:00 до 7:00», — говорится в сообщении.

«Принимая во внимание случаи нарушения воздушного пространства в других странах НАТО, а также тот факт, что такое решение предоставляет Национальным вооруженным силам возможность проводить более детальное наблюдение за воздушным пространством, проводить учения по применению беспилотных летательных аппаратов и противодействию им, а также развертывать и тренировать мобильные боевые подразделения, принято решение о продолжении частичного закрытия воздушного пространства Латвии в темное время суток. Дальнейшие решения связаны с планированием операции НАТО Eastern Sentry («Восточный страж»), а также координацией с остальными странами Балтии», — сказал через пресс-службу глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.