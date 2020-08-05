В Азербайджане предпринимателям не будут начисляться арендные платы с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, подвергшихся негативному влиянию пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, за исключением юридических лиц, контрольный пакет паев (акций) которых принадлежит государству, арендные платы, установленные в соответствии с настоящим Положением, не будут начисляться с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года.

По данным АПА, это отражено в соответствующем изменении, внесенном в “Положение о нормативной цене государственных земельных участков, на которых расположены приватизируемые государственные предприятия и объекты, а также предприятия и объекты, построенные юридическими и физическими лицами”, утвержденное Кабинетом Министров.

Отметим, что условия и сроки сдачи в аренду земельных участков определяются на основании договора, заключенного между арендатором и арендатором. Годовая арендная плата за земельные участки, на которых расположены приватизируемые государственные предприятия и объекты, определяется в размере 3 процентов от рыночной стоимости земли по городу Баку. В других городах и районах республики арендная плата определяется в размере 2 процентов от рыночной стоимости земли.