Китай сегодня впервые с 25 января 2021 года зафиксировал в стране два летальных исхода от коронавируса нового типа. Как передает ТАСС, об этом сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, за минувшие сутки национальный центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал 4 051 новый случай заражения коронавирусом — на 19% больше, чем ровно неделю назад. Как уточняется в распространенном заявлении, только 181 из вновь выявленных инфицированных прибыл из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 2 228 человек, остальные 1 823 — бессимптомные носители.

Число заразившихся коронавирусом, проходящих лечение в больницах материкового Китая, продолжает стремительно возрастать — за последние семь дней этот показатель увеличивался примерно на 20% в сутки.