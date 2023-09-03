Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет дополнительный экзамен для почти 600 учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах, а также для тех, кто сдает экзамены экстерном.

Экзамен будут сдавать также учащиеся, которые не смогли принять участие в экзаменах по азербайджанскому языку (как государственному).

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.

Учащиеся могли распечатать «Лист пропуска на экзамен» на сайте ГЭЦ до 30 августа.

Экзамен начнется в 10:00, за 15 минут до начала — в 09:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

— «Лист пропуска на экзамен»;

— оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) — удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства — разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей — удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).