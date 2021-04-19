В Азербайджане планируется создать Национальный Реестр дипломов

В Азербайджане будет создан Национальный Реестр дипломов.
Как сообщает АПА, это отражено в предварительной версии закона «О высшем образовании». Согласно проекту, Национальный Реестр дипломов представляет собой единую централизованную электронную систему дипломов и приложений к дипломам, подтверждающих квалификацию по уровням высшего образования.
Национальный Реестр дипломов создается соответствующим органом Исполнительной власти, который контролирует его исполнение и обеспечивает ежегодную публичную отчетность на основе мониторинга деятельности. Национальный Реестр дипломов обеспечивает ведение единого учета дипломов и приложений к дипломам, отражая достоверную информацию о выданных дипломах и приложениях к дипломам по всем аккредитованным по стране квалификациям высшего образования.
Заполнение Национального реестра дипломов осуществляется Высшим учебным заведением, принявшим решение о присвоении квалификации по ссылке на соответствующий портал данного высшего учебного заведения, а ответственность за полноту и точность информации несет соответствующее высшее учебное заведение.