Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром ожидается слабый туман, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 2° тепла, днем — 4-7° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Местами прогнозируется туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем — 5-9° тепла, в горах ночью 8-13°, в высокогорьях — 13-18°, днем — 0-5° мороза.

Морозная погода может привести к обледенению дорог в горных районах страны.