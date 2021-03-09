В Азербайджане отмечают «Йел чершенбеси» — предвестник Новруз Байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается «Йел чершенбеси». Это третий вторник накануне праздника Новруз.

«Йел чершенбеси» — это символ ветра (воздуха) наступающего нового года. Согласно мифологическим представлениям о мироздании, последней из четырех природных стихий, участвующих в сотворении мира, является воздух. В поверьях наших предков эту стихию обозначали ветром. В древних притчах и сказаниях азербайджанских тюрок присутствует также образ «Йел Деде» («Отец Ветер»), считавшийся самым всесильным из всех природных явлений.

Следует отметить, что Ветер как главный бог в системе мироздания, имеется в мифологии многих народов мира. Для наших же предков ветер отождествлял собой не только мифические представления, но и реальные процессы, происходящие в самой природе, которые и легли в основу смысла «Йел чершенбеси».