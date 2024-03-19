Новруз — по-азербайджански Новруз байрамы — наряду с Новым годом и религиозным Рамазан байрамом является одним из самых главных и самых любимых праздников в Азербайджане.

Хотя Новруз в основном отмечается в мусульманских странах, это не религиозный праздник, а, строго говоря, празднование весеннего равноденствия, символизирующее обновление природы.

В переводе с фарси Новруз означает «новый день». Новруз байрамы 30 сентября 2009 года был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.