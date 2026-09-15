Европарламент предложил ежегодно отмечать 24 февраля — годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину — как День готовности Европы. Эта рекомендация содержится в докладе о защите ЕС от иностранного вмешательства и дезинформации, принятом в Страсбурге во вторник, 15 сентября, 420 голосами против 220 при 26 воздержавшихся.

Депутаты также предложили регулярно проводить крупномасштабные учения по подготовке общества к кризисам и создать общеевропейское приложение для оповещения об угрозах.

Главной внешней угрозой демократическим институтам Евросоюза Европарламент назвал Россию. Документ подготовил специальный комитет Европарламента по Европейскому щиту демократии, созданный в декабре 2024 года. Депутаты пришли к выводу, что нынешний подход ЕС к противодействию иностранному вмешательству слишком разрозненный, а отдельные страны не способны эффективно бороться с такими угрозами.

В докладе перечислены российские гибридные атаки на критически важную инфраструктуру, включая кибератаки, физические диверсии, поджоги, шпионаж. Источниками подобных угроз депутаты также называют Беларусь, Китай, Иран и Северную Корею.