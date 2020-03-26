В Азербайджане отложен прием документов в высшие и среднеспециальные учебные заведения

В соответствии с мерами Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана по пресечению распространения коронавируса в стране Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) отменил прием документов в высшие и среднеспециальные учебные заведения, запланированный на 30 марта — 27 апреля, а также все запланированные в апреле мероприятия.

Как сообщили в четверг Trend в ГЭЦ, новые даты приема документов в вузы и среднеспециальные учебные заведения, ранее отмененных выпускных (вступительных) экзаменов для 11 классов, а также экзаменов, запланированных на 9, 15 и 29 марта, будут определены в соответствии с решением Оперативного штаба Кабинета министров, в связи с чем общественности будет заранее предоставлена информация.

Государственный экзаменационный центр призывает граждан соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.

| 2020-03-26T09:29:35+00:00 26 марта 2020, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss