С сегодняшнего дня, согласно постановлению Кабинета Министров «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений», возобновляется работа крупных торговых центров и моллов на территории страны.

Согласно решению, действующие при крупных торговых центрах и моллах детские и другие развлекательные центры, кинотеатры работать не будут.

Кроме того, с 00:00 10 июня возобновляется функционирование мест религиозного поклонения при не более 50% мест, предназначенных для поклонения в общей сложности не более 50 человек). В религиозных обрядах, проводимых в религиозных храмах, разрешается участвовать только лицам, имеющим COVID-паспорта (сертификат вакцинации или иммунитета).

В соответствии с правилами, посетители мечетей и других религиозных храмов должны обязательно предъявить COVID-паспорт (сертификат вакцинации или иммунитета, быть в медицинской маске, пользоваться антисептическим раствором, не здороваться за руку. При входе в религиозные храмы у посетителей должны проверять COVID-паспорт и измерять температуру тела, в храм следует пускать тех, у кого температура тела в пределах нормы и есть COVİD-паспорт.

С сегодняшнего дня также разрешена деятельность пляжей и расположенных на их территориях бассейнов, водных аттракционов и спортивных площадок. При этом, соблюдение всех требований и методических указаний, установленных постановлениями Кабинета Министров, а также другими государственными органами (учреждениями) по противодействию коронавирусной инфекции, является обязательным.

С 00:00 10 июня возобновляется и деятельность спортивно-оздоровительных объектов (без требования использования индивидуальных средств защиты дыхательных путей). За исключением лиц моложе 18 лет пользоваться услугами спортивно-оздоровительных учреждений могут лица, обладающие COVID-паспортом (сертификат о вакцинации) или сертификатом об иммунитете (для переболевших).