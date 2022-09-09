Безнал постепенно вытесняет бумажные купюры из нашей повседневной жизни. И хотя мы серьезно уступаем в эволюции платежей развитым странам, безналичный бум определенно присутствует. В этом году операции с платежным пластиком выросли двукратно.

Но это, конечно, не повод сравнивать нашу республику с развитыми странами мира. Наличные расчеты в Азербайджане все еще составляют 40% от общего объема платежей, тогда как в западных странах максимальное значение упомянутого показателя не превышает 1%. Остальные 99% — безналичные платежи, у нас это всего 60%. А значит, безналичные деньги пока еще нужны, но потребность в них удовлетворяется не на должном уровне.

В настоящее время жители страны испытывают проблемы при размене даже мелких купюр, не говоря уже о 200-манатных. Сегодня в Азербайджане нужны деньги номиналом не в 100 и 200, а в два маната, уверены в экспертных кругах.

В стране возникают сложности с разменом. Налицо недостаток мелких купюр номиналом 1, 5, 10, 20 манатов. Все чаще приходится слышать жалобы граждан о том, что они испытывают неудобства в магазинах, такси, либо при каких-то прочих мелких платежах. У людей нет сдачи даже на 20 манатов. Говорит это о дефектной работе Центробанка, который не проводит должного анализа и не видит отсутствия небольших купюр, уверены специалисты.

Дело дошло до того, что в большинстве точек продаж и обслуживания появилась некая фобия к крупным купюрам. Похожее чувство досады переполняет граждан, когда крупные дензнаки им выдают банкоматы.

Банковский юрист Акрам Гасанов видит причину такой ситуации в политике Центробанка. По его словам, мелкой наличности не хватает, потому что ЦБА не выпускает ее в достаточном количестве.

«ЦБ и другие госорганы надеялись, что по закону «О безналичных расчетах» денежное обращение в стране перейдет на безнал, а потому в мелких банкнотах не будет нужды. Но реальность явила иную картину – они на самом деле нужны. Вот только Центробанк не выпустил их в нужном количестве. Отсюда и дефицит мелочи. Все дело в том, что главный банк не обеспечивает нас в достатке мелкими купюрами», — поясняет эксперт в беседе с #.

О том, что в стране не хватает мелких купюр, говорят не первый год. Однако главный банк не принимает меры.

«Это исходит из амбиций Центробанка, — говорит Акрам Гасанов. – ЦБА отчитывается о развитии сферы безналичных платежей. Мол, потому потребность в банкнотах мелкого номинала якобы снижается. И он не оставляет достаточно мелких купюр, чтобы доказать это. То есть, если ЦБА сегодня начнет печатать мелкие деньги, получается, что его деятельность в этой сфере провалилась. И регулятор не желает этого признавать.

Единственный выход — жаловаться в ЦБ, что он не обеспечивает граждан банкнотами мелкого номинала. Иными словами, граждане должны быть требовательны. Очевидно же, что законного способа сделать это нет. Потому что по закону ЦБ независим и проводит денежно-кредитную политику совершенно самостоятельно. То есть, если он считает, что в мелких деньгах нет нужды, то поступает соответствующим образом. Безналичный оборот в стране вырос, но наличный еще достаточно внушительный и мелких дензнаков у нас не хватает».

Говоря откровенно, за последние годы мы добились ощутимого прорыва, и тому есть объяснение. Организация бесконтактных расчетов находится в приоритете у правительства – за истекшую пятилетку в Азербайджане приняли сразу несколько государственных программ и даже специальный закон о безналичных платежах. Во многом на популярность безнала у населения сыграла практика вычета части НДС. Правительственные меры, безусловно, сослужили добрую службу, прогресс налицо. И все же по сравнению с развитыми странами уровень безналичной перестройки у нас не так высок, как это может показаться при сравнении внутренних показателей за этот и прошлые годы.

По статистике только за полугодие операции с банковским платежным пластиком выросли двукратно. Электронная торговля и платежи через POS-терминалы тоже не стояли на месте – по количеству и сумме они превысили прошлогоднюю отметку в 2,8 и 2,1 раза. Но даже несмотря на явный прогресс, нам еще есть над чем поработать… Ведь уменьшение массы наличных денег в обороте – веский аргумент против коррупции и теневой экономики.

Именно уровень перехода на безналичный расчет определяет позиции тех или иных стран в глобальном Индексе восприятия коррупции. У нас сейчас как минимум половина розничных товаров торгуется за наличные деньги. Доля наличных все еще высока. Особенно это характерно для сельской местности, где слабо развита необходимая инфраструктура. А ведь половина населения Азербайджана проживает в регионах.