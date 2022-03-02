Действующие в Азербайджане российские банки (Yelo Bank и ВТБ (Азербайджан)) покупают рубль в разы дешевле, чем продают. В Yelo Bank сообщили, что сейчас конвертация российской валюты приостановлена.

На текущий момент курс покупки российской валюты в Yelo Bank на территории нашей столицы составил 0.0050 маната за 1 рубль (5 манатов за 1000 рублей), продажи — 0.0250 маната за рубль (25 манатов за 1000 рублей), следует из данных на сайте банка. В самой финансовой структуре нам сообщили, что обмен российской валюты в настоящее время приостановлен и активен только для быстрых денежных переводов.

Купить и продать рубли можно и в ВТБ (Азербайджан). Курс покупки 0.0120 руб. за манат (12 манатов за 1000 рублей), продажи – 0,0165 руб. (16,5 манатов за 1000 рублей), сказали в банке.

«Судя по ситуации, возможно, кто-то от рублей сейчас избавляется, — комментирует ситуацию в беседе с # А. Гасанов. – Продают по старому курсу, хотя банки могли бы нажиться на этом больше. Поскольку речь о российских банках, возможно, делается это по каким-то политическим соображениям. В Азербайджане рубль не пользуется особым спросом, оборот российской валюты здесь небольшой. Так что ничего существенного в этом нет. Объемы небольшие, потому российский банк может делать даже какие-то жесты политические. Банки могут покупать и продавать валюту по какому угодно курсу».

Между тем доллар и евро существенно выросли на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль заметно просел к бивалютной корзине на новостях от Минобороны о ходе военной спецоперации на территории Украины. Курс доллара США составил 101,23 руб. в 19:00 МСК, что на 6,63 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро стоил 112,49 руб., подорожав на 6,49 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,57 рубля — до 106,3 рубля. Установившийся курс рубля к манату составил 0,016 маната за рубль – 16,3 маната за 1000 рублей.

Курс рубля обрушился до исторического минимума в начале торгов Московской биржи, стартовавших в 10 утра 28 февраля.

28 февраля вступили в силу новые западные санкции против России, введенные из-за вторжения российских войск в Украину. Вслед за Евросоюзом о введении санкций против России объявили власти Великобритании. Ограничения предполагают запрет физическим и юридическим лицам страны на любые транзакции с участием Центробанка РФ, Российского фонда национального благосостояния и Минфина РФ.

Это решение принято в координации с США и ЕС для того, чтобы российский Центробанк не смог размещать валютные резервы с целью подрыва эффекта от уже введенных Западом санкций.