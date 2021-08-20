В Азербайджане выявлено еще 3968 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1151 человек вылечился.

21 человек скончался.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 384 886 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 343 407 человек вылечились, 5252 скончались, число активных больных – 36 227.

За последние сутки проведено 17 215, за прошедшее время – 4 285 883 теста на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 54 455 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 43 046, вторую дозу получили 11 409 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6 045 471, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 617 203, вторую дозу получили 2 428 268 человек.