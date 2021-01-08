В Азербайджане еще на 6 больных COVID-19 заведены уголовные дела

Продолжаются профилактические мероприятия в связи с особым карантинным режимом, введенным в Азербайджане в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции в стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

7 января сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 7 коронавирусных больных, проходивших лечение в домашних условиях. Все задержанные были возвращены домой.

В отношении 6 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.