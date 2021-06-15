В Азербайджане выявлено еще 68 случаев заражения коронавирусом, 177 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

3 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 264 факта заражения коронавирусной инфекцией. 328 876 человек вылечились, 4 958 скончались, число активных больных — 1430.

За прошедшие сутки проведено 10 316 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 3 637 889 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 705 человек.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 31 850, вторую дозу получили 8 855 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 2 816 346, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 842 954, вторую дозу получили 973 392 человека.