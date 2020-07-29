В Азербайджане должностное лицо и экс-чиновник арестованы за взятку

В Азербайджане должностное лицо и экс-чиновник арестованы за взятку.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование обращения о том, что председатель муниципалитета села Ярмамедбейли Сахиб Халилов и занимавший должность представителя главы ИВ Зардабского района по сельскому административно-территориальному округу Ярмамедбейли Рахиб Халилов требовали взятку в размере 10 000 манатов за предоставление на основе сфальсифицированного договора от 2007 года в аренду земельного участка площадью 74 га на 25 лет (с 2007 по 2032 год).

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что С.Халилов и Р.Халилов перечислили 18 июля 2020 года 500 манатов из 10 000 манатов на карту ОАО Kapital Bank, которая принадлежит их знакомому, а 1 500 манатов забрали в селе Ашагы Сеидляр Зардабского района. 28 июля 2020 года они были задержаны при требовании у гражданина в одном из кафе на территории района 5 000 манатов от общей суммы, которую вымогали.

На основании этих фактов 28 июля было возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере для себя либо третьих лиц материальных и иных благ, льгот или привилегий за какое-либо действие (бездействие), связанное с исполнением служебной обязанности (полномочий) должностного лица) и 313 (служебный подлог) УК АР.

С.Халилов и Р.Халилов арестованы.