В Азербайджане число инфицированных коронавирусом достигло 224 827, скончались 2 926 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 176 новых случаев инфицирования коронавирусом, 841 человек вылечился и был выписан домой.
Об этом 11 января сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 17 пациентов.
До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразился 224 827 человек, 2 926 из них скончались, 209 522 — вылечились, 12 379 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.
В республике на сегодня проведены 2 272 009 тестов на COVID-19.