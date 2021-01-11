В Азербайджане число инфицированных коронавирусом достигло 224 827, скончались 2 926 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 176 новых случаев инфицирования коронавирусом, 841 человек вылечился и был выписан домой.

Об этом 11 января сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 17 пациентов.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразился 224 827 человек, 2 926 из них скончались, 209 522 — вылечились, 12 379 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 2 272 009 тестов на COVID-19.