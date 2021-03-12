В Азербайджане будет создан реестр шехидов и членов их семей

В Азербайджане будет создан реестр шехидов и членов их семей.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон “Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов”, который внесен в Милли Меджлис и будет вынесен на обсуждение в первом чтении.

Согласно законопроекту, орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти в целях создания единой информационной базы лиц, получивших статус шехида и семьи шехида, ведет в электронной информационной системе органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, реестр лиц в электронной форме, получивших статус шехида и семьи шехида. Порядок ведения реестра лиц, получивших статус шехида и семьи шехида, будет определяться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Отмечается, что в целях решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, а также координации деятельности в этой сфере на основании соответствующего решения рабочей группы, созданной в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики “О создании координационного штаба по решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики в централизованном порядке”, предусматривается создание единой информационной базы о шехидах, членах семей шехидов, лицах, имеющих инвалидность в связи с войной, и ветеранах войны.

Основной целью разработки реестра лиц, получивших статус шехида и семьи шехида, является создание единой информационной базы шехидов, членов семей шехидов, обеспечение автоматизации сбора, хранения и поиска соответствующей информации. Организация реестра позволит в будущем уточнить количество лиц, которым присвоен статус, вести их учет, отказаться от соответствующих удостоверений о статусе лиц (членов семьи) на бумажных носителях, определить их статус в режиме онлайн при обращении в государственные органы, а также активно рассматривать права на социальное обеспечение.

Проект предусматривает закрепление в законе Азербайджанской Республики «Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов» нового Положения о создании реестра шехидов и членов семей шехидов.