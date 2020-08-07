В Азербайджан прибудет делегация Сербии для расследования факта использования Арменией оружия сербского производства

Президент Сербии отправит делегацию в Азербайджан для расследования факта использования Арменией оружия сербского производства.

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

А.Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью наших военнослужащих во время событий, произошедших в июле в результате армянской провокации на армяно-азербайджанской границе. В то же время президент Сербии выразил сожаление по поводу использования армянской стороной оружия сербского производства во время данного военного столкновения. Он отметил, что в ближайшее время для расследования этого факта в Азербайджан будет отправлена высокопоставленная делегация Сербии.

Выразив признательность за телефонный звонок, президент Ильхам Алиев отметил, что факт использования армянской стороной боеприпасов сербского производства при обстреле военных и гражданских позиций Азербайджана был воспринят азербайджанским обществом с тревогой, и что в результате этого обстрела погибли наши военнослужащие, а также гражданские лица.

Глава государства выразил удовлетворение решением президента Сербии о направлении высокопоставленной делегации для изучения вышеуказанного факта и обсуждения перспектив сотрудничества.