В Азербайджан из-за рубежа были приглашены известные врачи

«Проект REACТ-19 завершен, однако наши соотечественники из Турции продолжают деятельность в Азербайджане».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что для получения заключений из-за рубежа приглашены известные врачи:

«Они заявили, что наши протоколы применяются правильно, дали новые рекомендации. Есть прогнозы, что в осенние месяцы число случаев заражения увеличится. Если осенью мы не добьемся положительных результатов, увеличится нагрузка на больницы и будут тяжелые последствия».