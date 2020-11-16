В Армению прибыли еще 18 российских Ил-76 с миротворцами

Еще 18 военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил России с миротворцами на борту приземлились на аэродромы Еревана. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

«Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15 миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах Еревана. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что в течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 58 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы, и другая техника материально-технического обеспечения.

Переброска российских миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта идет в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе. Предполагается, что в общей сложности там будут размещены 1 960 военнослужащих с техникой. Командный пункт миротворческой операции развернут в Степанакерте. (ТАСС)