В Армении заявили о количестве погибших в войне

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. Как передает РИА Новости, об этом пресс-секретарь заявила в Facebook.

«По состоянию на 1 января проведены судебно-медицинские исследования 3 330 тел (погибших в Карабахе – ред.). Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1 441 образец, на этапе исследований находится 871 образец», — написала Никогосян.

По ее словам, уже идентифицированы 436 тел, 66 – за последние 10 дней. «Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших», — отметила Никогосян.