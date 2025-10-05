Соседние с Белоруссией страны ЕС нарушают соглашения по количеству пропускаемого через границу транспорта, в результате чего продолжают расти очереди грузовиков, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии (ГТК).

«На тысячу увеличилась за неделю очередь выезжающих из Беларуси в Польшу грузовиков, а контролирующие службы из польского пункта пропуска «Кукурыки» продолжают работать на 25-40% от международных договоренностей. Количество зарегистрированных сейчас в белорусских «Козловичах» (сопредельный КПП на территории Белоруссии — ИФ) на выезд в Польшу транспортных средств превысило 2500″, — говорится в сообщении.

«За последние сутки польская сторона приняла 458 авто из возможных 1200. В некоторые сутки на неделе эта цифра была не более 350, а в отдельные часы поляки и вовсе останавливали оформление прибывающих из Беларуси транспортных средств», — подчеркнули в ГТК.

В ведомстве добавили, что «очередь на выезд в Литву и Латвию в несколько раз ниже, вместе с тем сопредельные страны также работают на минимуме имеющихся возможностей. Из белорусских пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» литовцы за последние сутки приняли лишь 20% грузовиков. Латвийцы и вовсе оформляли в час по 1-2 транспортных средства, выезжающих из Беларуси».