В Армении выступают за открытие железной дороги Иджеван-Казах-Баку

Вопрос открытия железнодорожного сообщения с Азербайджаном находится на этапе рабочих обсуждений, сказал «Sputnik Армения» губернатор Тавушской области Айк Чобанян.
Вице-премьер республики Мгер Григорян 24 марта заявил, что Армения и Азербайджан при посредничестве РФ обсуждают разблокировку всех коммуникаций, действовавших в советское время. В то время Тавушскую область с Азербайджаном связывала железная дорога Иджеван-Казах-Баку.
«Рабочие обсуждения в этом направлении, естественно, есть. Это, по-моему, является одной из возможностей экономического развития нашей страны на ближайшие годы. Знаете, что особенно интенсивно обсуждается южное направление. Я также считаю, что это направление, выход из Ерасха, по сути, на рынки Среднего Востока, значит изменение статуса Армении с точки зрения транспортных инфраструктур», — отметил Чобанян.
С другой стороны, Армения станет связующим звеном между Востоком и европейским континентом.
По словам губернатора, на нынешнем этапе обсуждений в сфере внимания находится существовавшая ранее инфраструктура. Среди них железная дорога Раздан-Казах, проходящая через Тавушскую область.
«На данный момент никакого предметного решения по открытию этого направления нет. Проводится исследование, так как есть разрушенные, подлежащие восстановлению участки. Вопрос находится в процессе рабочего обсуждения, и на данный момент о каком-либо решении говорить не можем», — сказал Чобанян.
Причем речь идет как о железной дороге, так и автомобильном сообщении.
Что касается возможностей, которые появятся в случае восстановления транспортного сообщения, по словам губернатора, эта дорога, в первую очередь, станет железнодорожной альтернативой Верхнему Ларсу.
Кроме того, уменьшается путь от Еревана до Грузии, в том числе, до важного для страны порта Поти.