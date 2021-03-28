В Армении выступают за открытие железной дороги Иджеван-Казах-Баку

Вопрос открытия железнодорожного сообщения с Азербайджаном находится на этапе рабочих обсуждений, сказал «Sputnik Армения» губернатор Тавушской области Айк Чобанян.

Вице-премьер республики Мгер Григорян 24 марта заявил, что Армения и Азербайджан при посредничестве РФ обсуждают разблокировку всех коммуникаций, действовавших в советское время. В то время Тавушскую область с Азербайджаном связывала железная дорога Иджеван-Казах-Баку.

«Рабочие обсуждения в этом направлении, естественно, есть. Это, по-моему, является одной из возможностей экономического развития нашей страны на ближайшие годы. Знаете, что особенно интенсивно обсуждается южное направление. Я также считаю, что это направление, выход из Ерасха, по сути, на рынки Среднего Востока, значит изменение статуса Армении с точки зрения транспортных инфраструктур», — отметил Чобанян.

С другой стороны, Армения станет связующим звеном между Востоком и европейским континентом.

По словам губернатора, на нынешнем этапе обсуждений в сфере внимания находится существовавшая ранее инфраструктура. Среди них железная дорога Раздан-Казах, проходящая через Тавушскую область.