В Армении у девяти воспитанников детского дома выявили коронавирус

По ее словам, заразившиеся не госпитализированы, а изолированы в учреждении, где легче обеспечить уход за детьми.

Министр сообщила, что первые подозрения на инфекцию появились у одного сотрудников, у которого температура поднялась до 37,6 градусов, он был сразу изолирован.

«В данный момент в учреждении работают наши специалисты-врачи, приглашены также эпидемиолог и еще один врач, территория повторно дезинфицирована», — сказала министр. Она добавила, что карантинный режим в детдоме действовал с 27 февраля, а с 19 мая учреждение перешло на закрытый режим.(РИА Новости)