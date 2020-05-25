В Армении у девяти воспитанников детского дома выявили коронавирус

Коронавирус подтвержден у девяти воспитанников и шестерых сотрудников детдома в Армении, сообщила в понедельник министр труда и социальных вопросов страны Заруи Батоян.
«В детском доме имени Мари Измирлян протестированы 46 человек, у 15 подтверждена коронавирусная инфекция. Девять заразившихся – воспитанники учреждения, шестеро – сотрудники. К счастью, ни у кого из них нет симптомов, они чувствуют себя хорошо», — написала Батоян в Facebook.
По ее словам, заразившиеся не госпитализированы, а изолированы в учреждении, где легче обеспечить уход за детьми.
«В данный момент в учреждении работают наши специалисты-врачи, приглашены также эпидемиолог и еще один врач, территория повторно дезинфицирована», — сказала министр. Она добавила, что карантинный режим в детдоме действовал с 27 февраля, а с 19 мая учреждение перешло на закрытый режим.(РИА Новости)