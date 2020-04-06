В Армении шесть полицейских заразились коронавирусом

На  данный момент 16 сотрудников полиции изолированы. Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника полиции Армении Айк Мгрян.

Он отметил, что шесть сотрудников полиции заразились коронавирусом.

По словам заместителя начальника полиции, полицейские не проходят тестов на COVID-19 для профилактики. Тестируются только те полицейские, у которых возможны проблемы.

Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 833.

Напомним, Армения, как и многие другие страны, объявила режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса.

В Армении режим ЧП продлится месяц (с 16 марта по 14 апреля).

| 2020-04-06T18:37:44+00:00 6 апреля 2020, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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