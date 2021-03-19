В Армении родители солдат требуют возвратить их сыновей из Карабаха

«Премьер сказал, что наш вопрос решится через две недели, да и то, не по нашему требованию. К этому времени станет ясно, сократят ли нашим сыновьям срок службы в армии», — сказал один из родителей.

Другой участник акции протеста, также присутствовавший на встрече, отметил, что предложение премьера будет обсуждено с другими протестующими, поскольку он не может дать согласие от имени всех родителей (их порядка двух тысяч).

Он подчеркнул, что их вопрос так и не был решен за четыре месяца, прошедших после завершения боевых действий, и они этим недовольны.

Все это еще раз показывает, что Армения в нарушение договоренностей от 10 ноября 2020 года все еще отправляет своих военнослужащих в Карабах.