Армянская компания «Карьяк медиа», куда входят телеканал ArmNews, радио ArmNews FM и издание Tert.am прекращает деятельность.

Как передает # со ссылкой на «Спутник Армения», об этом сообщил один из основателей — Самвел Фарманян.

По его словам, они долгое время стояли перед сложным решением, как продолжать деятельность. За это время получали различные предложения о сотрудничестве со стороны политических сил, но они отличались от их принципов.

«Мы обсудили также несколько вариантов продажи, но не нашли те, которые позволили бы сохранить нашу политику и остаться верными пройденному пути. Поэтому мы приняли болезненное, но самое естественное решение — «Карьяк медиа» прекращает деятельность», — отметил Фарманян.

По его словам, общая нейтральность, общественная апатия, пассивность политических игроков не оставляют им иного выбора.

Фарманян отметил, что работать в нынешнем формате и с нынешним инструментарием неправильно, в первую очередь, для них самих.

В начале 2019 года на тот момент депутаты Арман Сагателян, Карен Бекарян, Мигран Акопян, Самвел Фарманян – приобрели ООО «ТЕРТ ЭЙ ЭМ», ЗАО «АрмНьюс», ООО «Радио 107 FM», которые выступают под торговыми марками Tert.am, ArmNews, Love Radio и основали компанию «Карьяк медиа».